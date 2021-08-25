Правь или повинуйся: сюжетный трейлер Far Cry 6
Far Cry 6 была обозначена как одна из главных игр-гостей церемонии открытия gamescom 2021, и в рамках данного мероприятия нашему вниманию представили официальный сюжетный трейлер проекта. Из которого, например, выясняется, что в основе всего, что происходит в вымышленном государстве Яра, лежит вивиру — излечивающее рак лекарство, производимое в том числе при помощи рабского труда.
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Именно за счёт поставок вивиру Антон Кастильо надеется создать из своего государства рай на земле, который унаследует его сын Диего. Хотя Кастильо на первый взгляд выглядит типичным ослеплённым властью диктатором, Ubisoft неоднократно упоминала, что не всё так однозначно, а также что не всякий злой человек наш враг, и не всякий добряк — друг.
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Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября на всех актуальных платформах.
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