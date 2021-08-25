В рамках церемонии открытия gamescom 2021 состоялся премьерный показ игрового процесса Call of Duty: Vanguard, действие которой происходит во времена Второй мировой.

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Отечественному игроку будет особенно приятно узнать, что весь представленный на выставке геймплей посвящён Полине Петровой — бесстрашной советской девушке, снайперу, прототипом которой послужила реальный герой войны, снайпер Людмила Павличенко. Слышали когда-нибудь имя «Леди Смерть»? Это про неё.

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Актриса, подарившая голос Полине Петровой, отыгрывает очень хорошо — можете убедиться в этом сами, просмотрев ролик. Разработчики попытались показать нам с помощью этого небольшого, но предельно эмоционального видеоматериала, как стремительно может измениться город Сталинград уже за первые минуты после нападения. И как важно нашей героине выжить, чтобы отомстить за всех павших товарищей. Не будем забывать, что прототипом для Полины стала Людмила Павличенко — а это значит, что у девушки обязательно всё получится.

Релиз Call of Duty: Vanguard намечен на 5 ноября, проект выйдет на PC, PlayStation и Xbox.