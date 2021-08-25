Представители 343 Industries заскочили на церемонию открытия gamescom 2021 и подтвердили сегодняшнюю утечку даты выхода Halo Infinite. Игра действительно запланирована к релизу 8 декабря, и по такому случаю нам показали новый трейлер.

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В указанный день Halo Infinite выйдет как с сюжетной кампанией, так и с сетевым режимом. А по случаю 20-летия франшизы Microsoft выпустит контроллер и Xbox Series X в дизайне Halo.

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При желании на игру уже можно оформить предварительный заказ. В Steam он обойдётся вам в 2 999 рублей. По всей видимости, это новая реальность ценообразования игр под покровительством Microsoft. Да, грустно, да, обидно, и да, распродажи никто не отменял.