Журналисты издания WindowsReport устроили масштабный опрос, целью которого было выяснить отношение пользователей PC к грядущей Windows 11. В исследовании принимало участие более 11 тысяч человек, более 53% респондентов выразило желание установить себе новую ОС.

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Также 13% опрошенных дали понять, что им не нравится внешний вид и устройство Windows 11, поэтому делать апгрейд они не планируют. Около 26% опрошенных считает, что нативная поддержка Android – лучшая функция грядущей Windows 11. Из 11 тысяч человек 35% считает, что новое меню «Пуск» - лучшее, что есть в ОС.

В отчёте WindowsReport есть ещё кое-что интересное. Например, сотрудникам ресурса удалось выяснить, что 42% опрошенных не знают, что такое чип TPM, а ещё у 18% он в системе установлен.

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Windows 11 должна выйти осенью, а возможность «накатить» обновление на уже имеющуюся Windows 10 появится только в будущем году.