По результатам нового исследования, 53% пользователей уже готовы перейти на Windows 11
Журналисты издания WindowsReport устроили масштабный опрос, целью которого было выяснить отношение пользователей PC к грядущей Windows 11. В исследовании принимало участие более 11 тысяч человек, более 53% респондентов выразило желание установить себе новую ОС.
реклама
Также 13% опрошенных дали понять, что им не нравится внешний вид и устройство Windows 11, поэтому делать апгрейд они не планируют. Около 26% опрошенных считает, что нативная поддержка Android – лучшая функция грядущей Windows 11. Из 11 тысяч человек 35% считает, что новое меню «Пуск» - лучшее, что есть в ОС.
В отчёте WindowsReport есть ещё кое-что интересное. Например, сотрудникам ресурса удалось выяснить, что 42% опрошенных не знают, что такое чип TPM, а ещё у 18% он в системе установлен.
реклама
Windows 11 должна выйти осенью, а возможность «накатить» обновление на уже имеющуюся Windows 10 появится только в будущем году.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила