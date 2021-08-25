Bungie предупредила: новый античит в Destiny 2 может снижать производительность игры
Вчера вечером в Destiny 2 был сделан большой шаг в деле борьбы с геймерами-жуликами: студия Bungie заключила договор с компанией BattlEye, разрабатывающей одноимённый античит, и внедрила данную систему в игру вместе с обновлением 3.3.0. Всё бы ничего, если бы не одно обозначенное разработчиками обстоятельство: новый античит отнимает приличное количество вычислительных ресурсов системы.
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Об этом Bungie и предупредила в специальном сообщении. Как пишут разработчики, после установки обновления 3.3.0 игроки могут заметить снижение производительности и, как следствие, частоты кадров в Destiny 2. Также упоминается увеличение времени первоначальной загрузки игры. Кроме того, Bungie предупредила о несовместимости некоторого программного обеспечения с новой античитерской системой, так что при обнаружении такового BattlEye запретит дальнейший запуск Destiny 2.
В общем, читеры теперь и косвенно отравляют честным геймерам игровой процесс.
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