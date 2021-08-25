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В World of Tanks вводятся премиум-танки IX уровня — впервые за 11 лет существования игры

Шведский «тяж» Strv K — первая ласточка.
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Компания Wargaming решила напомнить себе и игрокам о существовании музыкантов из шведской группы Sabaton. «Мастера хеви-метала» (так написано на сайте World of Tanks, если что) представили клип на новую композицию «Steel Commanders» — видео посвящено тем, кто на протяжении всей истории человечества не боялся идти воевать.

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Выпуск клипа и является новым этапом сотрудничества Wargaming с группой Sabaton, результатом которого стало новое знаменательное игровое событие. Знаковое, мы бы даже сказали.

Чего тут в прелюдиях плавать, вы уже прочитали заголовок и всё поняли. В версии World of Tanks для PC официально вводятся премиум-танки IX уровня, а Strv K стала первой машиной данной категории. Это шведский тяжёлый танк, который можно заполучить в рамках игрового события «Дух войны».

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По сути, мы имеем дело с классическим марафоном, разбитым на две большие главы (как и в предыдущие разы) по 10 этапов в каждой — с задачами на «усердие» и «мастерство», с бонусами за прохождение этапов и возможностью закончить страдания досрочно с помощью покупки пакета за реальные деньги.

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Только в этот раз Wargaming предлагает попотеть за первую в игре премиумную «девятку». Премиум-танк IX уровня, как и «восьмёрка», предлагает следующие преимущества:

  • бонус к кредитам за бой;
  • бонус к опыту за бой;
  • бонус к опыту экипажа за бой;
  • пересадка экипажа без штрафа.

Но у премиум-машины IX уровня есть одно ключевое преимущество — возможность зарабатывать боны (редкая внутриигровая валюта) за попадание в топ. До настоящего момента в World of Tanks подобное могли делать только «десятки», но теперь данная особенность актуальна и для премиумных «девяток».

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Игроки, которые полностью пройдут «Марафон» на новый тяжёлый танк Strv K, дополнительно получат экипаж и сразу два стиля, один из которых обладает уникальными динамическими 3D-эффектами. Рассмотреть стиль в динамике можно на официальном сайте игры — историчного там ничего нет и в помине, разумеется.

Игровое событие «Дух войны» стартует в World of Tanks 27 августа в 9:00 по московскому времени и продлится по 6 сентября 9:00 МСК. За подробностями по ивенту стоит обратиться к отдельной страничке на сайте проекта.

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