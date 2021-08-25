Разработчики из The Farm 51 сообщили неприятное, но вполне ожидаемое в нынешних реалиях известие: запуск консольных версий выживача Chernobylite пришлось отложить ещё на три недели — с 7 до 28 сентября.

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Как пишут разработчики, по ходу проверки консольных версий Chernobylite были обнаружены новые недоработки, требующие незамедлительного исправления. А это, естественно, потребует дополнительных ресурсов и времени.

На персональных компьютерах, напоминаем, Chernobylite доступна ещё с 28 июля. Случайно это вышло или намеренно, но получается, что до консолей игра доберётся спустя ровно два месяца после PC. Отметим, что проект достойный, и заслужил в Steam 87-процентный пользовательский рейтинг.