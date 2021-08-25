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За прошлый год европейский рынок игр принёс более 23 млрд евро — всего 14 % из них пришлись на PC

Уже скоро конец года, а они за прошлый год считают.
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Несмотря на то, что на дворе уже почти сентябрь 2021-го, сотрудники Европейской федерации интерактивного ПО (ISFE) решили подсчитать, сколько денег заработал европейский рынок видеоигр за год прошлый. По подсчётам аналитиков, выяснилось, что за прошлый год видеоигры в Европе принесли 23,3 млрд евро.

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Это на 22 % больше, чем в 2019 году, что, в общем-то, совершенно не удивительно, учитывая фактор пандемии и отсутствие других привычных и доступных форм проведения досуга. Из вышеуказанных 23,3 млрд евро 44 % приходятся на консольный гейминг и 40 % — на мобильный гейминг. Персональные компьютеры как игровая платформа отвечают всего за 14 % прибыли, ну а 2 % приходятся на другие платформы, в том числе «облачный» гейминг.

40 % прибыли пришлись на онлайн-загрузки, ещё 40 % — на покупки внутри приложений, и ещё 20 % — на физические продажи, например, коробочные издания видеоигр.

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ArcheryTxs
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И че ля? Много кто взял? Или таки не будем кукарекать и признаем что они там по этой цене были минут 5-10 по предзаказам, а потом ценничек плавненько на 10к подрос и хрена с два кто успел взять по это...
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Ох уж эти Е-ядра. Гикбенч о них не в курсе, а ещё винда 10 2009 не в курсе, как и абсолютное большинство старого софта. Зы: кто такой 5800к? Очередной старый синий мутант с китайской помойки?
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ArcheryTxs
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Дмитрий
16:38
С такими ценами на видюхи в этом году думаю им процентов 5% принесет почти труп.
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_db_
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