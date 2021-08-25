Авторы «выживача» Night is Coming показали, как надо обороняться от избушек на курьих ножках и других существ славянского фольклора
Аутентичный градостроительный симулятор Night is Coming с элементами выживания (или наоборот — «выживастик» с элементами градостроительных симуляторов) представлен новым захватывающим трейлером. В данном проекте нам предстоит заняться отстройкой поселения и организацией его обороны от существ из славянского фольклора. Чтобы вы понимали масштабы погружения разработчиков в этому тему, сразу отметим, что драться придётся не только с водяными и вурдалаками, но даже с избушками на курьих ножках.
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Геймплей Night is Coming построен по хорошо известной «выживательной» схеме подобных стратегий. Днём игрок обустраивает поселение, запасается оружием и подручными «снарядами», а ночью даёт бой бесчинствующим монстрам и держит оборону этого самого поселения. Для пущего эффекта нападение врагов разбито на условные волны, каждая из которых является сильнее предыдущей по всем параметрам. Именно поэтому в Night is Coming нужно вовремя отказываться от неэффективных типов снарядов, «апгрейдить» войска и прокачивать технологии.
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В официальном описании Night is Coming указывается, что здешний игровой мир вдохновлён славянской мифологией и таинственными красотами Карпат. Детальный и продуманный менеджмент поселения в холодных землях Карпатских гор — важная составляющая здешнего игрового процесса.
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Карпатскому градостроителю нужно будет назначать роли группам жителей, собирать ресурсы, добывать пропитание, делать одежду и обустраивать убежище. Параллельно с этим запустится постоянный найм новых поселенцев с последующим обучением их готовке, земледелию, добыче минералов и другим профессиям. Также придётся исследовать окрестные земли в поисках редких ресурсов.
Разработчики утверждают, что каждый из поселенцев — полноценная личность со своими характеристиками, навыками, потребностями, атрибутами и уровнем умений. Для успешного развития поселения нужно будет грамотно распоряжаться доступным персоналом. К тому же, у каждого поселенца есть сила духа, благодаря которой он может стать сильнее или слабее.
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Местный бестиарий, вдохновлённый славянской мифологией, тут максимально разнообразный. Помимо упомянутых выше «красавчиков», в трейлере засветились болотные кикиморы и лешие, оборотни, ночные сёстры, колдуны и ворожеи. Night is Coming должна выйти в будущем году, за подробностями можно обратиться к страничке игры в Steam.
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