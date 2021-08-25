Экшен-платформер Psychonauts 2 поступил в продажу на PC и консолях, игроки в полном восторге
Игра-платформер, игра-приключение и просто новый проект от студии Тима Шейфера Psychonauts 2 поступила в продажу на PC и консолях. Прямое продолжение истории юного экстрасенса Разпутина вышло спустя 16 лет после оригинала, тепло принятого публикой и прессой. С оценками у сиквела тоже полный порядок — полный восторг и обожание, если быть точнее.
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Два дня назад мы писали вам о том, что Psychonauts 2 снискала заслуженную популярность у критиков, а с сегодняшнего дня все игроки могут оставить свой отзыв.
Возьмём для наиболее объективного примера отзывы в Steam — на момент написания данной заметки у Psychonauts 2 есть 95% рейтинга, но пока на основании 95 отзывов. Мы уверены, что через пару недель высокие проценты никуда не денутся, а количество отозвавшихся вырастет в разы. Лично нас пока смущает тот факт, что в магазине Valve для этой игры «не завезли» поддержку русского языка. Совсем.
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Во второй части Psychonauts Разпутин «Раз» Аквато, профессиональный акробат и одарённый юный экстрасенс, вступил в международную организацию экстрасенсорного шпионажа «Психонавты». Почти сразу ему придётся заняться спасением коллег супершпионов-экстрасенсов, разыскать лидера и найти в штабе предателя.
Сами разработчики называют Psychonauts 2 платформером о невероятных парапсихических способностях и таинственных заговорах. А ещё это проект про хороший юмор — у Тима Шейфера не бывает иначе. За подробностями переходите на официальную страничку вторых «Психонавтов» в Steam.
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