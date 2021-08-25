Утечка: Halo Infinite выйдет в начале декабря
Несмотря на то, что на дворе уже практически календарная осень, студия 343 Industries не торопится оглашать точную дату выхода Halo Infinite, которую прошлой осенью перенесли на текущий год. Впрочем, там, где молчат официальные разработчики и издатели, на помощь периодически приходят различные розничные сети, а то и вовсе официальные страницы этих проектов в сервисах цифровой дистрибуции. В случае с Halo Infinite произошло и то, и другое.
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Сначала упоминание точной даты выхода проекта — 8 декабря — обнаружили на страницах одного из тайваньских магазинов, затем уже и в Microsoft Store. Последний, к слову, так часто и так точно становится источником утечек, что сомнений данная информация уже по определению практически не вызывает.
Официально же релиз Halo Infinite должен состояться до конца года. Вместе с релизом в игре появится и сетевой «аренный» режим, а вот функциональность кооперативного прохождения появится в проекте только после формального выхода. Проще говоря, переносили-переносили, а полностью доделать так и не смогли.
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