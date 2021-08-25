Разработчики Microsoft Flight Simulator собираются выпустить этой осенью четыре обновления для игры, посвящённых разным регионам и новой технике. В рамках отдельного мероприятия на gamescom 2021 сотрудники Asobo рассказали о каждом из готовящихся DLC.

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Итак, обновление World Update VI посвящено обновлённым версиями следующих регионов: Германия, Австрия, Швейцария. Авторы использовали свежие аэрофотоснимки и карты высот с огромным увеличением, чтобы улучшить внешний вид перечисленных стран и Альп.

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В Германии появится несколько трёхмерных городов, в Австрии появится Грац и Вена, а в Швейцарии Бахель. Также разработчики хорошенько поработали над сотней достопримечательностей и несколькими аэропортами. Среди последних надо упомянуть Санкт-Галлен, Клагенфурт, Штутгарт и Любек. World Update VI добавит в игру профессиональные полёты, обзорные полёты и посадочные испытания. Релиз данного набора контента запланирован на 7 сентября.

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Для Microsoft Flight Simulator готовится соревновательный мультиплеер. Разработчики собираются добавить в игру международный чемпионат по воздушным гонкам STIHL — он готовится совместно с Ассоциацией воздушных гонок «Рено». Игроки смогут соревноваться с друзьями или виртуальными пилотами со всего мира в предназначенных для этого состязаниях. Пакетное обновление, посвящённое соревновательному мультиплееру, называется Reno Air Races, выйти оно должно этой осенью, точной даты пока нет.

Ещё два обновления для Microsoft Flight Simulator, представленных на мероприятии Xbox, связаны с техникой. Одно из таких «обновок» посвятят серии самолётов Local Legends, первым представителем линейки станет немецкий пассажирский самолёт Юнкерс Ю-52 1930-х годов, известный также под именем «Тётушка Ю». Эту единицу технику можно будет купить в день выхода обновления World Update VI, 7 сентября, за $14,99.

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Последнее из заявленных обновлений посвятили немецкой компании Volocopter. Она занимается разработкой воздушных такси eVTOL с системой вертикального взлёта и посадки для сервиса городских полётов VoloCity. Сама компания поможет разработчикам добавить в клиент Microsoft Flight Simulator данное авиатакси. Обновление Volocopter должно выйти в ноябре текущего года.