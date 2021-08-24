Свыше 5,6 млн человек приняли участие в бета-тестировании Back 4 Blood
По случаю завершения этапа бета-тестирования кооперативного зомби-боевика Back 4 Blood разработчики из Turtle Rock Studios решили опубликовать соответствующую статистику по его итогам. Стоит отметить, что авторам есть, чем похвастаться: «бета» оказалась на удивление востребованной.
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Итак, общее число пользователей, принявших участие в тестировании, перевалило за 5,6 млн человек. За время тестирования они успели «завалить» 6,2 млрд обычных одержимых (зомби) и 164,1 млн особых одержимых (боссов). Игроки осуществили более 35 млрд попаданий противникам в их слабые места и поучаствовали почти в 550 тысячах PvP-сражений.
Самым популярным оружием ближнего боя стал пожарный топор, самым популярным огнестрельным оружием — M4 Carbine, ну а наиболее востребованным персонажем — Уокер.
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Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября.
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