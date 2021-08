В рамках конференции gamescom разработчики ролевой игры Wasteland 3 анонсировали новое дополнение, которое получило название Cult of the Holy Detonation. Как гласит официальное описание DLC, игроку придётся заняться исследованием целого комплекса, расположенного в горе Шайенн. А там есть всё в полном комплекте: новые персонажи, враги, сражения, уникальные виды оружия и брони. Полный комплект, в общем.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Отряду рейнджеров в дополнении Cult of the Holy Detonation придётся принять участие в особо сложных сражениях, требующих от игрока максимальной вовлеченности. Для гарантированной победы придётся как следует продумывать тактику и не бояться «принимать неординарные решения».

Давать отпор рейнджерам будут некие сектанты, запертые в довоенной временной капсуле. Отряду бойцов во время сражений нужно будет отключать реакторы, зачищать системы вентиляции и принимать все возможные меры для остановки потока опасных мутантов.

реклама

Дополнение Cult of the Holy Detonation должно выйти уже 5 октября текущего года. В этот же день в продажу поступит Colorado Collection, в состав которого войдёт новое DLC и The Battle of Steeltown.

Оригинальная Wasteland 3 вышла 28 августа прошлого года на PC, Xbox и PlayStation. У проекта имеется 82% рейтинга на основании более 8,4 тысяч отзывов.