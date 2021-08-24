Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ролевая игра Wasteland 3 получит в октябре дополнение Cult of the Holy Detonation — смотрим новый трейлер

Мутанты, сектанты…
1
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде

В рамках конференции gamescom разработчики ролевой игры Wasteland 3 анонсировали новое дополнение, которое получило название Cult of the Holy Detonation. Как гласит официальное описание DLC, игроку придётся заняться исследованием целого комплекса, расположенного в горе Шайенн. А там есть всё в полном комплекте: новые персонажи, враги, сражения, уникальные виды оружия и брони. Полный комплект, в общем.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Отряду рейнджеров в дополнении Cult of the Holy Detonation придётся принять участие в особо сложных сражениях, требующих от игрока максимальной вовлеченности. Для гарантированной победы придётся как следует продумывать тактику и не бояться «принимать неординарные решения».

Давать отпор рейнджерам будут некие сектанты, запертые в довоенной временной капсуле. Отряду бойцов во время сражений нужно будет отключать реакторы, зачищать системы вентиляции и принимать все возможные меры для остановки потока опасных мутантов.

реклама

Дополнение Cult of the Holy Detonation должно выйти уже 5 октября текущего года. В этот же день в продажу поступит Colorado Collection, в состав которого войдёт новое DLC и The Battle of Steeltown.

Оригинальная Wasteland 3 вышла 28 августа прошлого года на PC, Xbox и PlayStation. У проекта имеется 82% рейтинга на основании более 8,4 тысяч отзывов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

inxile entertainment wasteland 3
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Свыше 5,6 млн человек приняли участие в бета-тестировании Back 4 Blood
+
Ролевая игра Wasteland 3 получит в октябре дополнение Cult of the Holy Detonation — смотрим новый трейлер
1
Сквозь песчаную бурю на скорости в 240 км/ч: свежий геймплей Forza Horizon 5
+
Авторы Crusader Kings III подтвердили работу над «некстгенными» версиями игры
+
Паркур и продвинутые рукопашные сражения в свежем трейлере Dying Light 2
1
Перспективная ролевая игра Broken Roads от разработчиков Fallout 2 и Planescape: Torment обрела издателя
2
Официально: дополнение Destiny 2 The Witch Queen выйдет в конце февраля
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 простых настроек Windows 10 для максимальной производительности и плавности в играх в 2021
106
Diablo ll Resurrected : впечатления от бета-теста (дополнено)
108
Замена ламп подсветки на светодиодную ленту в мониторе Philips 170S
62
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
17
Разгон до 200 FPS за 0 секунд или самые эксклюзивные и дорогие A-Brand PC
70
Распродажа августа 2021: Windows 10 Pro за $6.25, скидки на MS Office и утилиты до 90%
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1

Сейчас обсуждают

Sergei Svinobaklan
22:29
Вендец вроде тоже умеет на арм - ах работать Только сделают ли яблоки сами поддержку венды через свои тулзы
Стали известны реальные характеристики будущих MacBook Pro 14” и 16”
Lamerusha Lat
22:28
Мне, если честно, всё равно, сколько и чего там будет. Никогда не дрочил на айфоны. Другое дело, что все новинки всегда стоили дорого, тем более в наше безумное время рвачества и сиюминутной выгоды.
Разгон до 200 FPS за 0 секунд или самые эксклюзивные и дорогие A-Brand PC
Yolanda Tarska
22:24
С чего это, от 90 где-то за 12 Pro, будет стоить также.
Разгон до 200 FPS за 0 секунд или самые эксклюзивные и дорогие A-Brand PC
Борис
22:23
У меня Сталкер Тени Чернобыля, Карл, игра 2007-года, которая не больше 1.5-2GB способна сожрать вылетала при 32GB ОЗУ из-за отключенного ФП.
10 простых настроек Windows 10 для максимальной производительности и плавности в играх в 2021
ЯR
22:15
память поди 1333мгц и проц в стоке. как на таком мусоре можно в 2021 году сидеть?
Diablo ll Resurrected : впечатления от бета-теста
Артём Лобас
22:08
Будет ещё быстрее убивать и так дохнущую emmc память
48 смартфонов Xiaomi получат функцию увеличения ОЗУ в MIUI 12.5 – опубликован обновлённый список
ЯR
22:05
Diablo ll Resurrected : впечатления от бета-теста
Зеновий Радеонович
22:00
Обзор: https://overclockers.ru/lab/show/55173/odin-brend-odin-obem-raznaya-sut-testiruem-ssd-nakopiteli-crucial-m4-crucial-v4-crucial-m500 тестирование: https://overclockers.ru/lab/show/80576_3/obzor...
Замена ламп подсветки на светодиодную ленту в мониторе Philips 170S
Alexander Stolz
21:58
И?
Аналитик назвал 4 криптовалюты, которые вскоре подорожают до 2-х раз: готовимся к альтсезону
Alexander Stolz
21:58
Хрюкни.
Аналитик назвал 4 криптовалюты, которые вскоре подорожают до 2-х раз: готовимся к альтсезону
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем