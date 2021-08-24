Ролевая игра Wasteland 3 получит в октябре дополнение Cult of the Holy Detonation — смотрим новый трейлер
В рамках конференции gamescom разработчики ролевой игры Wasteland 3 анонсировали новое дополнение, которое получило название Cult of the Holy Detonation. Как гласит официальное описание DLC, игроку придётся заняться исследованием целого комплекса, расположенного в горе Шайенн. А там есть всё в полном комплекте: новые персонажи, враги, сражения, уникальные виды оружия и брони. Полный комплект, в общем.
реклама
Отряду рейнджеров в дополнении Cult of the Holy Detonation придётся принять участие в особо сложных сражениях, требующих от игрока максимальной вовлеченности. Для гарантированной победы придётся как следует продумывать тактику и не бояться «принимать неординарные решения».
Давать отпор рейнджерам будут некие сектанты, запертые в довоенной временной капсуле. Отряду бойцов во время сражений нужно будет отключать реакторы, зачищать системы вентиляции и принимать все возможные меры для остановки потока опасных мутантов.
реклама
Дополнение Cult of the Holy Detonation должно выйти уже 5 октября текущего года. В этот же день в продажу поступит Colorado Collection, в состав которого войдёт новое DLC и The Battle of Steeltown.
Оригинальная Wasteland 3 вышла 28 августа прошлого года на PC, Xbox и PlayStation. У проекта имеется 82% рейтинга на основании более 8,4 тысяч отзывов.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила