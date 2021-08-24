Сквозь песчаную бурю на скорости в 240 км/ч: свежий геймплей Forza Horizon 5
Под занавес посвящённого скорому старту gamescom 2021 мероприятия от Xbox, достойные инфоповоды на котором приходилось искать под микроскопом, представители Playground Games немного развеяли общую атмосферу и опубликовали свежий геймплей Forza Horizon 5.
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В нижеуказанном видео разработчики показали автомобили Mercedes-AMD ONE, а также Ford Bronco Badlands 2021, прокатившись на них по живописным мексиканским локациям, и «врезавшись» на полном ходу в самый центр песчаной бури. Безусловно, в реальной жизни подобный манёвр был бы смерти подобен, но поскольку перед нами гоночная игра с упором в аркадную сторону, то здесь такое вполне простительно.
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Релиз Forza Horizon 5 запланирован на 9 ноября на PC, Xbox One и Xbox Series. При желании уже можно оформить предварительный заказ: в Steam, например, он обойдётся ярому фанату франшизы в 2 999 рублей за самое базовое издание.
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