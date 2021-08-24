Авторы Crusader Kings III подтвердили работу над «некстгенными» версиями игры
Вчера днём в Сети с подачи тайваньского рейтингового комитета появилась информация о том, что Paradox готовит версии Crusader Kings III для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, которые по какому-то недоразумению (по привычке?) до сих пор называют «некстгенными». Как оно обычно бывает, подобные публикации на порталах рейтинговых агентств не бывают случайными, и вот, сегодня в рамках предшествующей gamescom 2021 презентации Xbox разработчики подтвердили данную информацию и официально анонсировали версии Crusader Kings III для современных консолей.
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Сопутствующий видеоролик прилагается, но, увы, конкретными сроками релиза версий Crusader Kings III для PS5 и Xbox Series с нами пока не поделились. Видимо, не в этом году.
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