Перспективная ролевая игра Broken Roads от разработчиков Fallout 2 и Planescape: Torment обрела издателя
Компания Team17 займётся поддержкой и изданием Broken Roads — перспективной изометрической ролевой игры с очень сильным уклоном в историю и персонажей. У проекта имеется своя страничка в Steam, изучить её внешнее состояние можно по имеющимся скриншотам, а самые пытливые любители жанра могут просмотреть трейлер.
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Broken Roads — изометрическая «ролёвка», в которой особое внимание уделяется системе морали. Разработчики считают это главной особенностью проекта, демонстрируя навороченный интерфейс системы, которая будет учитывать и обсчитывать все поступки героя.
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Очки морали здесь перемещают маркер по особой карте с компасом, где принятые игроком решения распределяются по четырём философским направлениям: утилитаризм, гуманизм, нигилизм и, простите, макиавеллизм. Положение морали на предложенной карте с компасом влияет на диалоги, прохождение квестов и, разумеется, характеристики героя.
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Уже сейчас видно, что Broken Roads, при всей своей «изометрической сущности», радует глаз отлично прорисованным визуальным стилем: при знакомстве с первыми скриншотами невольно вспоминается прекрасная Disco Elysium и ещё немного Fallout 1-2, что безусловный комплемент.
Упоминание Fallout более чем оправдано, ведь у студии-разработчика Drop Bear Bytes на позиции творческого руководителя числится Колин Маккомб. Этот человек был геймдизайнером Fallout 2 и Planescape: Torment, он также считался творческим руководителем и главным сценаристом Torment: Tides of Numenera.
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Broken Roads должна выйти на PC, Xbox и PlayStation в будущем году. За подробностями можно обратиться к официальной страничке игры в Steam.
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