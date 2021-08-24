Без упоминания RTX и/или DLSS сегодня сложно представить себе маркетинговую компанию современной игры, поэтому NVIDIA решила не откладывать дело в долгий ящик и опубликовала перечень проектов, которые в обозримой перспективе обзаведутся поддержкой этих технологий.

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Поехали. Marvel’s Guardians of the Galaxy на старте продаж порадует наличием технологий DLSS и трассировкой лучей. Последняя здесь будет применяться для создания реалистичных отражений.

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Dying Light 2 также снарядят «дуплетом» из DLSS и трассировки лучей, которая здесь используется для освещения и отражений.

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Battlefield 2042 снабдят DLSS и NVIDIA Reflex — технологии снижения системных задержек, значительно повышающей отзывчивость системы, что особенно важно и заметно в шутерах от первого лица.

Myst выйдет 26 августа сразу с поддержкой рейтрейсинга и DLSS.

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Средневековый боевик Chivalry 2 обогатят DLSS.

Bright Memory Infinite — трассировка лучей (тени, освещение, отражения и каустика) и DLSS.

Synced Off Planet — «облучённые» тени и отражения вкупе с DLSS.

GRIT — «умное» сглаживание DLSS.

Black Myth Wukong и Faraday Protocol — DLSS. Ну и Loopmancer — трассировка лучей с DLSS.

Кроме того, в сентябре в инструменте Proton для пользователей Linux станет доступна поддержка DLSS. Соответствующей функциональностью Linux геймеры смогут насладиться в Cyberpunk 2077, Control, Death Stranding и ещё в десятках игр.