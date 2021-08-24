Dying Light 2, Battlefield 2042, Chivalry и другие: NVIDIA рассказала, какие игры получат рейтрейсинг и/или DLSS
Без упоминания RTX и/или DLSS сегодня сложно представить себе маркетинговую компанию современной игры, поэтому NVIDIA решила не откладывать дело в долгий ящик и опубликовала перечень проектов, которые в обозримой перспективе обзаведутся поддержкой этих технологий.
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Поехали. Marvel’s Guardians of the Galaxy на старте продаж порадует наличием технологий DLSS и трассировкой лучей. Последняя здесь будет применяться для создания реалистичных отражений.
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Dying Light 2 также снарядят «дуплетом» из DLSS и трассировки лучей, которая здесь используется для освещения и отражений.
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Battlefield 2042 снабдят DLSS и NVIDIA Reflex — технологии снижения системных задержек, значительно повышающей отзывчивость системы, что особенно важно и заметно в шутерах от первого лица.
Myst выйдет 26 августа сразу с поддержкой рейтрейсинга и DLSS.
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Средневековый боевик Chivalry 2 обогатят DLSS.
Bright Memory Infinite — трассировка лучей (тени, освещение, отражения и каустика) и DLSS.
Synced Off Planet — «облучённые» тени и отражения вкупе с DLSS.
GRIT — «умное» сглаживание DLSS.
Black Myth Wukong и Faraday Protocol — DLSS. Ну и Loopmancer — трассировка лучей с DLSS.
Кроме того, в сентябре в инструменте Proton для пользователей Linux станет доступна поддержка DLSS. Соответствующей функциональностью Linux геймеры смогут насладиться в Cyberpunk 2077, Control, Death Stranding и ещё в десятках игр.
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