Фонд «Сколково» совместно с фондом НТИ и «Платформа НТИ» собираются до конца этого года представить требования к конкурсу на разработку системы поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта. Соответствующую информацию опубликовало издание «Ведомости» со ссылкой на материалы НТИ.

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В рамках означенного конкурса должны быть созданы первый российский стандарт описания симптомов болезней и алгоритм анализа медицинских данных. Сам стандарт нужен для корректной работы ИИ-систем. В материалах НТИ указывается, что призовой фонд конкурса составляет 200 млн рублей, отбор участников начнётся в 2022 году.

В фонде «Сколково» убеждены, что стандартизация необходима, это облегчит взаимодействие с электронной медицинской картой, она также пригодится для корректной передачи, хранения и интерпретации информации, полученной с персональных медицинских устройств в автоматизированных системах контроля над здоровьем.

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По словам Александра Толмача, директора по проектам департамента развития и продвижения технологических конкурсов «Сколково», в России уже создаются системы поддержки принятия врачебных решений: «Но точности в постановке диагноза можно добиться, анализируя историю болезни, информацию об условиях работы и проживания, наследственности и т. п. Именно на разработку таких систем взаимодействия с пациентом нацелен конкурс».

Журналисты издания «Ведомости» выяснили, что глобальный рынок систем поддержки клинических решений быстро развивается. В отчёте агенства Markets and Markets Research сообщается, что к 2025 году объём рынка достигнет достигнет $1,8 миллиарда по сравнению с $1,2 миллиарда в 2020 году при среднем показателе роста 9,1% в год.

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Ранее аналитик Российской ассоциации электронной коммерции Карен Казарян заявлял, что системы поддержки принятия врачебных решений внедряют в ряде стран мира. Например, в Великобритании используется система от компании Deep Mind, принадлежащей Google. Аналогичные решения есть у IBM и Oracle. По мнению господина Казаряна, такие системы наиболее эффективны в выявлении конкретных аномалий среди нормальных образцов.

Что до России, то диагностические системы поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ уже внедряются в некоторых медицинских специализациях. Например, технология «Сбера» может распознавать затемнения в легких, вызванные COVID-19. В мае 2020 г. система определяла заболевание с точностью выше 90%, технологию применяют в Нижегородской области.

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Также «Ростех» разрабатывает ИИ-систему для анализа истории болезни, рентгеновских снимков и компьютерных томограмм. Она сможет поставить диагноз и даже рекомендовать методы лечения. Данную программную платформу хотят интегрировать в единую государственную информационную систему здравоохранения.