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SpellForce 3 всё-таки решили выпустить на консолях

Данное событие произойдёт в конце года.
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SpellForce 3 появилась на свет в конце 2017 года исключительно на PC. Спустя почти четыре года издательство THQ Nordic решило, что сейчас самое время устроить для проекта платформенную экспансию и выпустить его на консолях как прошлого, так и текущего поколений. Всё верно: SpellForce 3 появится на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series, причём случится это в масштабах истории совсем скоро — 7 декабря.

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Сопутствующий видеоролик, в котором разработчики обещают, что владельцы консолей получат совершенно уникальные впечатления от игрового процесса SpellForce 3, прилагается. Консольная версия игры получила подзаголовок Reforced (не путать с Refundorged).

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Вместе с оригинальной игрой в состав обновлённого издания войдут и все контентные дополнения. Стоит напомнить, что SpellForce 3 на PC не получила широкого признания, да и её пользовательские оценки больше склонялись в сторону «лучше пройдите мимо и потратьте деньги на что-нибудь получше».

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