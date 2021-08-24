Команда поддержки социальной сети TikTok объявила о запуске Effect Studio — собственной платформы по созданию дополненной реальности. На текущий момент функционирование новой программной разработки находится в тестовом режиме. Команда поддержки соцсети предлагает заинтересованным разработчикам подписаться на ранний доступ к Effect Studio.

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Регистрация в раннем доступе довольно простая. Пользователю нужно указать своё имя, адрес электронной почты, учётную запись в TikTok, приложив ко всему этому примеры работ в сфере дополненной реальности и объективно оценив уровень опыта в этом ремесле. Тестеру также придётся указать, для чего именно он планирует использовать инструменты Effect Studio, и какую аппаратную технику он планирует при этом использовать.

Пока в TikTok не готовы назвать сроки официального ввода программной платформы, но отметили, что сейчас Effect Studio расценивается командой исключительно как эксперимент. То есть, инициативу вполне могут и «завернуть», если она не «выстрелит». Аналитики уверены, что в случае успешной популяризации платформы по созданию дополненной реальности TikTok повысит свою конкурентоспособность на рынке.