Компания Microids опубликовала точную дату выхода Asterix & Obelix: Slap Them All! — рисованного экшена, стилистика которого целиком и полностью копирует оригинальные комиксы с полюбившимися героями. Разработкой проекта занимается французская студия Mr Nutz, релиз намечен на 25 ноября.

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Мы рассказывали вам об Asterix & Obelix: Slap The All! в марте текущего года, уже в момент анонса разработчики предполагали, что релиз должен случиться осенью. Так оно, собственно, и вышло.

Напомним, мы будем иметь дело с рисованным экшеном, действие которого происходит на территории Галии, которая почти полностью отошла в руки римлян. Отпор последним может дать только небольшая деревушка, где живут Астерикс и Обеликс. Действие игры будет происходить на всех знаковых локациях из комиксов.

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В Asterix & Obelix: Slap Them All! будут два режима: сюжетная кампания Adventure, основанная на мифологии комиксов об Астериксе и Обеликсе, а также соревновательный Arcade. Первый режим интересен тем, что в нём присутствует уникальная глава, события в которой никогда не описывались в комиксах. Во втором режиме игрокам нужно будет обновлять очки рейтинга, дабы лучшим образом отметиться в таблице рекордов.

Asterix & Obelix: Slap Them All! выйдут на PC, PlayStation 4 и Switch.