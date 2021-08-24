Платформа прямых трансляций Twitch то и дело становится источником занимательных новостей, связанных с борьбой за целомудрие. В частности, стример DeadP47 на днях пожаловался, что администрация сервиса удалила его личный анимированный смайлик, в котором персонаж Among Us исполняет танец тверк, под предлогом «изображения сексуального характера».

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Данный случай не первый и, очевидно, не последний: в прошлом месяце администрация Twitch заблокировала похожий смайлик, но уже с изображением птицы. Стоит напомнить, что Twitch находится в американской юрисдикции, да и, будучи практически монополистом в данном сегменте интернет-развлечений, в целом может диктовать любые правила.

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Непонятно только, почему на платформе разрешаются прямые трансляции в полуобнажённом виде — ощущается какая-то нелогичная непоследовательность в действиях.