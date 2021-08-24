Флуктуации валютных курсов и повышение налогов — обстоятельства, призванные напомнить человеку, что жить надо не для радости, а для совести. А на фоне всего этого, как следствие, дорожают и продукты с услугами, о чём, в частности, напомнили разработчики Valorant из Riot Games. Как сообщили несколько часов назад авторы данного сетевого боевика, на фоне изменения налоговой ставки и курса обмена валют в ряде регионов, в том числе в России, поднимутся цены на представленную в нём внутриигровую валюту.

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Изменения в ценах вступят в силу 8 сентября, в 23:00 по московскому времени. В этот день в российском регионе внутриигровая валюта Valorant подорожает в среднем на 6 %. А чтобы игроки не расстраивались слишком сильно, до указанного дня за покупки внутриигровой валюты будет дарить пользователям её увеличенный бонус.

Стоит отметить, что России в этом плане ещё повезло: уругвайцы и турки, например, будут платить на 17 % больше, а чилийцы — на 16 % больше. Зато в Европе, видимо, как в наиболее нуждающемся регионе, цены снизятся на 5 %.