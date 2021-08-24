Разработчики из студии Pendulo совместно с издательством Microids опубликовали свежий трейлер Alfred Hitchcock — Vertigo, приключенческой игры, вдохновлённой одноимённым фильмом режиссёра Альфреда Хичкока. Этот ролик даёт нам понять, что дата релиза проекта на консолях была перенесена на следующий год, в случае с PC-версией ничего не менялось.

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Напомним, Alfred Hitchcock — Vertigo расскажет нам историю писателя Эда Миллера, который пережил автокатастрофу и теперь считает, что потерял в ней жену и дочь. Правда, на месте аварии никого не нашли, и в этом заключается главная загвоздка. Эд Миллер страдает постоянных головокружений (то самое вертиго) и вынужден проходить курс лечения с психотерапевтом. Здесь уже в дело вступает доктор Джулия Ломас, которой придётся разбираться с нашим писателем, не желающим в чертоги своего разума, чтобы докопаться до истины, которую он тщательно прячет от себя и окружающих.

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Разработчики Vertigo, следуя современным трендам, предоставят игроку возможность поуправлять не одним, а сразу тремя героями. Главная задача для неравнодушного зрителя — разобраться в запутанном деле и, пользуясь возможностью рассматривать каждую ситуацию с нескольких ракурсов, отделить правду от вымысла.

Заинтересованным в новом проекте от разработчиков студии Pendulo можно попробовать оформить предзаказ, который уже открыт. Купить игру заранее разрешают в Steam и GOG. За базовое издание попросят 1499 рублей, в комплекте с основным клиентом выдадут только два дополнительных аватара. За издание Digital Deluxe придётся выложить 1999 рублей, но за эти деньги вы дополнительно получите: саундтрек, обои на рабочий стол, пять аватаров, цифровой артбук и комплект стилизированных фильтров.

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Релиз Alfred Hitchcock — Vertigo на PC должен состояться 16 декабря текущего года. Дополнительно проект заявлен для PlayStation, Xbox и Switch, но ситуацию по этим платформам мы описали выше.