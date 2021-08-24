Непростая сложилась судьба у ретро-боевика Wrath Aeon of Ruin: изначально планировалось, что его полноценный релиз состоится ещё летом 2020-го, затем сроки перенесли на лето 2021-го, и вот, под занавес календарного лета разработчики из студии KillPixel совместно с 3D Realms и 1C сообщили пренеприятнейшее известие — в этом году мы игру не увидим.

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Выход Wrath Aeon of Ruin отложили до следующего года, причём, без конкретики, поэтому рискнём предположить, что объём работы, которую предстоит выполнить девелоперам, ещё слишком внушительный. Как пишут авторы, они трудятся каждый рабочий день, однако работы впереди ещё столько, что без «кранчей» (переработок, сверхурочных) уложиться в релиз в текущем году никак не удастся.

Коллектив хотел бы избежать переработок и считает, что лучше подождать чуть дольше, чем получить на выходе некачественный продукт. В качестве подтверждения своих намерений даже использовали старую игропромышленную поговорку: «Отложенная игра рано или поздно становится хорошей, а вот плохая игра — плохая навсегда».

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Как бы то ни было, уже сейчас любой желающий может насладиться ранней версией Wrath Aeon of Ruin, которая предлагается в Steam за вполне умеренную цену в 549 рублей. Для тех, кто не в курсе, напомним, что Wrath Aeon of Ruin представляет собой своеобразный гибрид DOOM, Quake, Blood, Duke Nukem 3D и Unreal. Странный сюжет, море оружия и противников — всё как в культовых боевиках 1990-х.