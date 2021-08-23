Первые оценки King’s Bounty II: просто «Хорошо», но не более
Стратегия King’s Bounty II готовится к завтрашнему релизу: разработчики уже выпустили все трейлеры по главным героям, а в Сети начали появляться первые рецензии от профильной прессы. О последних мы сейчас и поговорим.
реклама
Критики отмечают, что в King’s Bounty II действительно хорошо проработана боевая и ролевые системы — настолько, что очень часто игра кажется излишне сложной. Хороших слов также удостоились вариативность при прохождении, сюжет и озвучка. Без проблем, как вы понимаете, тоже не обошлось, иначе заголовок этого материала был бы другой. По мнению авторов рецензий, в нынешней версии King’s Bounty II много технических проблем, к балансу есть большие вопросы, а затянутый финал и устаревшая графика с примитивным набором анимацию мешают этой игры быть отличным продолжателем идей оригинала. В общем, «просто хорошо», не более.
На агрегаторе рецензий у проекта имеется 68% рейтинга на основании 8 рецензий. Может быть, после завтрашнего релиза ситуация исправится в лучшую сторону.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила