Стратегия King’s Bounty II готовится к завтрашнему релизу: разработчики уже выпустили все трейлеры по главным героям, а в Сети начали появляться первые рецензии от профильной прессы. О последних мы сейчас и поговорим.

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Критики отмечают, что в King’s Bounty II действительно хорошо проработана боевая и ролевые системы — настолько, что очень часто игра кажется излишне сложной. Хороших слов также удостоились вариативность при прохождении, сюжет и озвучка. Без проблем, как вы понимаете, тоже не обошлось, иначе заголовок этого материала был бы другой. По мнению авторов рецензий, в нынешней версии King’s Bounty II много технических проблем, к балансу есть большие вопросы, а затянутый финал и устаревшая графика с примитивным набором анимацию мешают этой игры быть отличным продолжателем идей оригинала. В общем, «просто хорошо», не более.

На агрегаторе рецензий у проекта имеется 68% рейтинга на основании 8 рецензий. Может быть, после завтрашнего релиза ситуация исправится в лучшую сторону.