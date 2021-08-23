18 минут свежего геймплея готовящейся к выходу в среду Psychonauts 2
Сегодня первый из двух знаменательных на этой неделе дней для поклонников «Психонавтов» — спало эмбарго на публикацию обзоров и видеозаписей игрового процесса второй части этой замечательной серии. Про восторженные отзывы критиков о сиквеле мы уже написали, теперь очередь игрового процесса. Издание IGN поделилось со всеми интересующимися 18-минутной записью самого начала прохождения Psychonauts 2. В каких-либо комментариях данное видео не нуждается, его просто нужно смотреть.
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Релиз Psychonauts 2 состоится уже в эту среду, 25 августа.
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