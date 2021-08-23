Журналисты остались в восторге от Psychonauts 2
Psychonauts 2 можно без зазрения совести назвать одним из современных долгостроев — игра была анонсирована ещё в далёком 2015-м, однако на её производство ушло без малого шесть лет, что в современных масштабах игровой индустрии достаточно много. Как бы то ни было, уже послезавтра Psychonauts 2 поступит на прилавки, а сегодня было снято эмбарго на публикацию первых посвящённых новинке обзорных материалов.
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Благодаря им, например, выяснилось, что годы ожидания оказались оправданными: обозреватели хвалят игровой процесс Psychonauts 2, отмечают следование заложенным в оригинале традициям, а также занимательный сюжет и интересные нововведения. По статистике агрегатора OpenCritic, в среднем журналисты и критики оценивают Psychonauts 2 на 87 баллов из 100 возможных, при этому 98 % обозревателей рекомендуют игру к прохождению.
С более взвешенной оценкой Psychonauts 2 мы сможем ознакомиться уже в эту среду, в день релиза проекта: именно тогда начнут поступать первые рецензии простых пользователей, которые зачастую гораздо более объективны и открыты в своих суждениях.
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