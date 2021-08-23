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Crytek сравнила трилогию Crysis на PlayStation 3 с ремастером на PlayStation 5

Разница длиной в 15 лет не может не бросаться в глаза.
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На прошлой неделе Crytek опубликовала видеоролик, посвящённый сравнению игр трилогии Crysis на консоли Xbox 360 с их обновлёнными (ремастер) версиями для Xbox Series. Теперь то же самое, но уже для PlayStation 3 и PlayStation 5 соответственно.

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Разница очевидна: на консолях 15-летней давности страдает всё: от общего графического исполнения и дальности прорисовки до частоты кадров, в то время как Cysis Remastered Trilogy на PlayStation 5 чувствует себя комфортно и демонстрирует современную с технической точки зрения картинку.

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Запуск Crysis Remastered Trilogy должен состояться на всех актуальных платформах осенью. Пока без конкретики.

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