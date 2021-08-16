Crytek сравнила внешний вид Сrysis Remastered Trilogy для Xbox Series X с оригинальными играми для Xbox 360
То, что сборник ремастеров трилогии Crysis — это не простая выдумка инсайдеров и примкнувших к ним спекулянтов информацией, в начале лета официально подтвердила Crytek. Теперь нам нужно лишь дождаться осени и оценить переиздания собственными глазами. А на тот случай, если вы вдруг сомневались, что разработчики проделали большую работу, Crytek представила небольшой по продолжительности, но массивный по своему содержанию видеоролик.
реклама
В нём сравниваются оригинальные версии игр трилогии Crysis в версии для Xbox 360 с облагороженными в рамках ремастера версиями для Xbox Series X. Никаких иллюзий здесь быть не может: 15 лет — это целая жизнь в масштабах человека, а в масштабах адекватного срока службы консолей это и вовсе целая вечность. Отсюда и сразу бросающаяся в глаза разница в графическом исполнении.
реклама
Crysis Remastered Trilogy порадует текстурами высокого разрешения, массой улучшений в визуальном плане, поддержкой динамического разрешения в диапазоне от 1080p до 4K, а также воспроизведением игрового процесса при 60 кадрах в секунду (минимально допустимое комфортное значение в современном гейминге).
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила