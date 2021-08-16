То, что сборник ремастеров трилогии Crysis — это не простая выдумка инсайдеров и примкнувших к ним спекулянтов информацией, в начале лета официально подтвердила Crytek. Теперь нам нужно лишь дождаться осени и оценить переиздания собственными глазами. А на тот случай, если вы вдруг сомневались, что разработчики проделали большую работу, Crytek представила небольшой по продолжительности, но массивный по своему содержанию видеоролик.

реклама

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

В нём сравниваются оригинальные версии игр трилогии Crysis в версии для Xbox 360 с облагороженными в рамках ремастера версиями для Xbox Series X. Никаких иллюзий здесь быть не может: 15 лет — это целая жизнь в масштабах человека, а в масштабах адекватного срока службы консолей это и вовсе целая вечность. Отсюда и сразу бросающаяся в глаза разница в графическом исполнении.

реклама

Crysis Remastered Trilogy порадует текстурами высокого разрешения, массой улучшений в визуальном плане, поддержкой динамического разрешения в диапазоне от 1080p до 4K, а также воспроизведением игрового процесса при 60 кадрах в секунду (минимально допустимое комфортное значение в современном гейминге).