Внимательные пользователи Steam обнаружили, что на просторах данного сервиса цифровой дистрибуции объявилась официальная страничка ролевого экшена с элементами dungeon crawler’а Minecraft Dungeons. Согласно описанию, запуск Steam-версии Minecraft Dungeons запланирован уже на следующий месяц.

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Судя по всему, Minecraft Dungeons будет продаваться в Steam в двух изданиях — базовом и «ультимативном». В состав последнего войдёт сама игра и все шесть наборов дополнительного контента. При желании пользователь может приобрести дополнения по отдельности.

Релиз Minecraft Dungeons состоялся в конце прошлой весны, однако особой популярности, тем более на постсоветском пространстве, он не добился.