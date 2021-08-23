В Steam появилась страничка Minecraft Dungeons
Внимательные пользователи Steam обнаружили, что на просторах данного сервиса цифровой дистрибуции объявилась официальная страничка ролевого экшена с элементами dungeon crawler’а Minecraft Dungeons. Согласно описанию, запуск Steam-версии Minecraft Dungeons запланирован уже на следующий месяц.
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Судя по всему, Minecraft Dungeons будет продаваться в Steam в двух изданиях — базовом и «ультимативном». В состав последнего войдёт сама игра и все шесть наборов дополнительного контента. При желании пользователь может приобрести дополнения по отдельности.
Релиз Minecraft Dungeons состоялся в конце прошлой весны, однако особой популярности, тем более на постсоветском пространстве, он не добился.
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