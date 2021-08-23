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Веб-версия «ВКонтакте» получила полностью переработанные быстрые чаты

Теперь они мало чем отличаются от вкладки мессенджера.
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Команда поддержки «ВКонтакте» вслед за объявлением о перезапуске раздела «Видео» сообщила о масштабных изменениях для быстрых чатов в веб-версии соцсети. Быстрые чаты получили изменённый дизайн с новым списком диалогов и возможностью совершать звонки, также они стали быстрее и стабильнее работать.

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Десктопная веб-версия «ВКонтакте» предоставляет пользователям доступ к быстрым чатам, расположенным в небольшом окошке диалога в нижнем правом углу. Организовать беседу можно с любой страницы соцсети. Кнопкой «Список чатов» можно развернуть список последних бесед, включая многопользовательские чаты и диалоги с сообществами (раньше здесь были только чаты с друзьями). Списку открытых чатов можно менять размеры, а при входе в раздел мессенджера, он будет сворачиваться, чтобы не дублировать информацию.

Разработчики команды «ВКонтакте» дали понять, что окно быстрого чата теперь мало отличается от развернутого окна мессенджера. Теперь там тоже отображаются ответы, пересланные сообщения, ссылки и другое. Собственно, совершить звонок теперь тоже можно прямо из окошка быстрого чата.

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Представленные изменения будут внедряться постепенно, в данный момент они доступны не всем пользователям «ВКонтакте», но данное ограничение обещают оперативно устранить.

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