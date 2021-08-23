В Сети появились записи динамичного геймплея «беты» Riders Republic от Ubisoft
Как и было обещано в начале месяца, сегодня в симуляторе экстремальных видов спорта Riders Republic стартовало бета-тестирование, принять участие в котором могут все желающие из числа оформивших соответствующие заяви. Ну, а тем, кому оформлять заяви было лень, не говоря уже о нежелании лично проходить данный проект, остаётся довольствоваться сторонними записями игрового процесса.
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Напоминаем, что в основу игрового процесса Riders Republic легли относительно экстремальные виды спорта. Мы сможем виртуально сесть за руль горных велосипедов и скатиться на них по извилистым склонам холмов, прокатиться на снегоходе под крутым углом, а также сломать ноги своему аватару, упав при попытке спуститься с горы на лыжах. В общем, игра полностью оправдывает свою принадлежность к жанру.
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Тестирование продлится до 25 августа, а полноценный релиз Riders Repubic запланирован на 28 октября на всех актуальных платформах.
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