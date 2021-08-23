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Обнародовано расписание тестов Call of Duty: Vanguard на всех платформах — не только на Playstation

Про PC тоже не забыли.
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Сегодня ночью мы писали вам о том, что Activision Blizzard собирается провести в конце августа альфа-тестирование сетевого режима Call of Duty: Vanguard на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Игрокам дадут возможность опробовать режим арены на восемь команд и принять участие в более стандартных режимах 2v2 и 3v3.

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Режим арены «Битва чемпионов» появляется в серии впервые, поэтому представляет наибольший интерес. Разработчики считают его своеобразным турниром на нескольких картах с несколькими жизнями. В русскоязычном трейлере всё объясняют подробнее. В каждом раунде наш отряд сражается с другим отрядом, всё это длится до тех пор, пока у одной из сторон не закончатся все жизни. Сравнение с турниром вполне уместное, ведь отрядов в режиме несколько, а схватки происходят по замкнутой круговой системе.

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Вкупе с этим, разработчики также представили расписание альфа-тестов мультиплеера Vanguard, которое мы и публикуем ниже:

  • с 27 августа (20:00 МСК) по 29 августа (20:00 МСК) — альфа-тестирование на PS4 и PS5 с упомянутой выше «Битвой чемпионов»;
  • с 10 по 13 сентября — бета-тестирование мультиплеера для тех, кто предзаказал игру на PlayStation;
  • с 16 по 17 сентября — бета-тестирование мультиплеера с активированной поддержкой кроссплея. Будет доступно абсолютно всем владельцам PS4 (даже подписка PS+ не нужна), а вот у обладателей Xbox и PC должен быть оформлен предзаказ;
  • с 18 по 20 сентября — бета-тестирование мультиплеера с активированной поддержкой кроссплея. Свободный доступ на всех целевых платформах, без каких-либо ограничений.

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Разработчики также пообещали рассказать подробнее о режиме «Битва чемпионов» ближе к началу альфа-тестирования. Масштабный материал по сетевому режиму Call of Duty: Vanguard будет представлен 7 сентября, сама игра выйдет 5 ноября.

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