Обнародовано расписание тестов Call of Duty: Vanguard на всех платформах — не только на Playstation
Сегодня ночью мы писали вам о том, что Activision Blizzard собирается провести в конце августа альфа-тестирование сетевого режима Call of Duty: Vanguard на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Игрокам дадут возможность опробовать режим арены на восемь команд и принять участие в более стандартных режимах 2v2 и 3v3.
реклама
Режим арены «Битва чемпионов» появляется в серии впервые, поэтому представляет наибольший интерес. Разработчики считают его своеобразным турниром на нескольких картах с несколькими жизнями. В русскоязычном трейлере всё объясняют подробнее. В каждом раунде наш отряд сражается с другим отрядом, всё это длится до тех пор, пока у одной из сторон не закончатся все жизни. Сравнение с турниром вполне уместное, ведь отрядов в режиме несколько, а схватки происходят по замкнутой круговой системе.
реклама
Вкупе с этим, разработчики также представили расписание альфа-тестов мультиплеера Vanguard, которое мы и публикуем ниже:
- с 27 августа (20:00 МСК) по 29 августа (20:00 МСК) — альфа-тестирование на PS4 и PS5 с упомянутой выше «Битвой чемпионов»;
- с 10 по 13 сентября — бета-тестирование мультиплеера для тех, кто предзаказал игру на PlayStation;
- с 16 по 17 сентября — бета-тестирование мультиплеера с активированной поддержкой кроссплея. Будет доступно абсолютно всем владельцам PS4 (даже подписка PS+ не нужна), а вот у обладателей Xbox и PC должен быть оформлен предзаказ;
- с 18 по 20 сентября — бета-тестирование мультиплеера с активированной поддержкой кроссплея. Свободный доступ на всех целевых платформах, без каких-либо ограничений.
реклама
Разработчики также пообещали рассказать подробнее о режиме «Битва чемпионов» ближе к началу альфа-тестирования. Масштабный материал по сетевому режиму Call of Duty: Vanguard будет представлен 7 сентября, сама игра выйдет 5 ноября.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила