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Call of Duty Vanguard: в конце августа на PS4 и PS5 пройдёт альфа-тестирование сетевого режима

Видимо, где-то в это же время начнут появляться и записи геймплея.
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Выходные — не лучшее время для публикации каких бы то ни было новостных материалов, поскольку многие могут попросту их пропустить, погрузившись в свои бытовые дела, но Activision это не остановило, и пару часов назад издательство сообщило о том, что с 27 по 29 августа в Call of Duty Vanguard пройдёт альфа-тестирование сетевого режима.

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Без нюанса, конечно, обойтись было нельзя: предложение распространяется только на владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. Зато если вы таковым являетесь, то сможете опробовать режим арены на восемь команд, а также принять участие в более стандартных «пострелушках» в режиме 2v2 и 3v3.

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Учитывая, что именно мультиплеер является единственной причиной покупки новой части Call of Duty, то данное альфа-тестирование можно назвать подарком для всех интересующихся новинкой.

Полноценный релиз Call of Duty Vanguard запланирован на 5 ноября. Учитывая «конвейерность» производства Call of Duty, о переносах релиза говорить не приходится.

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