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Elden Ring может получить до пяти наград на грядущей gamescom 2021

Может, но не факт, что получит даже одну.
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12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

В начале лета Elden Ring перестала быть фантастикой и даже обзавелась точной датой выхода. А это значит, что проект уже может участвовать в номинациях на местные премии отдельных игровых выставок. Первыми начать эту эстафету решили организаторы gamescom 2021, опубликовавшие список игр, в различных категориях номинированных на соответствующую выставочную премию.

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Не будем переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. В номинациях представлены ещё не вышедшие игры (исключение — категория «Лучшая поддерживаемая игра»), поэтому удивляться не стоит.

Лучшая игра для Xbox:

  • Elden Ring;
  • Far Cry 6;
  • Halo Infinite.

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Лучшая игра для Switch:

  • Just Dance 2022;
  • Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Лучшая игра для PC:

  • Age of Empires IV;
  • Elden Ring;
  • Syberia The World Before.

Лучшая игра для PlayStation:

  • Elden Ring;
  • Tales of Arise;
  • The Dark Pictures House of Ashes.

Лучший приключенческий экшен:

  • Elden Ring;
  • Mario + Rabbids Sparks of Hope;
  • Syberia The World Before.

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Лучший боевик:

  • Far Cry 6;
  • Halo Infinite;
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction.

Лучшая семейная игра:

  • Just Dance 2022;
  • Run Prop, Run!;
  • Super Dungeon Maker.

Лучшая инди-игра:

  • Dorfromantik;
  • Inua;
  • Lost in Random.

Лучшая ролевая игра:

  • Elden Ring;
  • Encased;
  • Tales of Arise.

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Лучший симулятор:

  • Climber Sky is the Limit;
  • Farming Simulator 22.

Лучшая спортивная игра:

  • Climber Sky is the Limit;
  • FIFA 22;
  • Riders Republic.

Лучшая стратегическая игра:

  • Age of Empires IV;
  • Company of Heroes 3;
  • Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Лучшая сетевая игра:

  • Halo Infinite;
  • Riders Republic;
  • The Dark Pictures House of Ashes.

Лучшая поддерживаемая игра:

  • Apex Legends;
  • Black Desert Online;
  • Endzone — A World Apart Prosperity.

Самая оригинальная игра:

  • Dice Legacy;
  • Riders Republic;
  • tERRORbane.

Gamescom 2021 стартует в эту среду, 25 августа, в 21:00 по Москве. Мероприятие продлится два полных дня, ну а победителей в номинациях, скорее всего, мы узнаем в последний день выставки.

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