Elden Ring может получить до пяти наград на грядущей gamescom 2021
В начале лета Elden Ring перестала быть фантастикой и даже обзавелась точной датой выхода. А это значит, что проект уже может участвовать в номинациях на местные премии отдельных игровых выставок. Первыми начать эту эстафету решили организаторы gamescom 2021, опубликовавшие список игр, в различных категориях номинированных на соответствующую выставочную премию.
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Не будем переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. В номинациях представлены ещё не вышедшие игры (исключение — категория «Лучшая поддерживаемая игра»), поэтому удивляться не стоит.
Лучшая игра для Xbox:
- Elden Ring;
- Far Cry 6;
- Halo Infinite.
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Лучшая игра для Switch:
- Just Dance 2022;
- Mario + Rabbids Sparks of Hope.
Лучшая игра для PC:
- Age of Empires IV;
- Elden Ring;
- Syberia The World Before.
Лучшая игра для PlayStation:
- Elden Ring;
- Tales of Arise;
- The Dark Pictures House of Ashes.
Лучший приключенческий экшен:
- Elden Ring;
- Mario + Rabbids Sparks of Hope;
- Syberia The World Before.
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Лучший боевик:
- Far Cry 6;
- Halo Infinite;
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction.
Лучшая семейная игра:
- Just Dance 2022;
- Run Prop, Run!;
- Super Dungeon Maker.
Лучшая инди-игра:
- Dorfromantik;
- Inua;
- Lost in Random.
Лучшая ролевая игра:
- Elden Ring;
- Encased;
- Tales of Arise.
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Лучший симулятор:
- Climber Sky is the Limit;
- Farming Simulator 22.
Лучшая спортивная игра:
- Climber Sky is the Limit;
- FIFA 22;
- Riders Republic.
Лучшая стратегическая игра:
- Age of Empires IV;
- Company of Heroes 3;
- Mario + Rabbids Sparks of Hope.
Лучшая сетевая игра:
- Halo Infinite;
- Riders Republic;
- The Dark Pictures House of Ashes.
Лучшая поддерживаемая игра:
- Apex Legends;
- Black Desert Online;
- Endzone — A World Apart Prosperity.
Самая оригинальная игра:
- Dice Legacy;
- Riders Republic;
- tERRORbane.
Gamescom 2021 стартует в эту среду, 25 августа, в 21:00 по Москве. Мероприятие продлится два полных дня, ну а победителей в номинациях, скорее всего, мы узнаем в последний день выставки.
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