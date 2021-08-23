В начале лета Elden Ring перестала быть фантастикой и даже обзавелась точной датой выхода. А это значит, что проект уже может участвовать в номинациях на местные премии отдельных игровых выставок. Первыми начать эту эстафету решили организаторы gamescom 2021, опубликовавшие список игр, в различных категориях номинированных на соответствующую выставочную премию.

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Не будем переливать из пустого в порожнее и перейдём сразу к делу. В номинациях представлены ещё не вышедшие игры (исключение — категория «Лучшая поддерживаемая игра»), поэтому удивляться не стоит.

Лучшая игра для Xbox:

Elden Ring;

Far Cry 6;

Halo Infinite.

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Лучшая игра для Switch:

Just Dance 2022;

Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Лучшая игра для PC:

Age of Empires IV;

Elden Ring;

Syberia The World Before.

Лучшая игра для PlayStation:

Elden Ring;

Tales of Arise;

The Dark Pictures House of Ashes.

Лучший приключенческий экшен:

Elden Ring;

Mario + Rabbids Sparks of Hope;

Syberia The World Before.

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Лучший боевик:

Far Cry 6;

Halo Infinite;

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction.

Лучшая семейная игра:

Just Dance 2022;

Run Prop, Run!;

Super Dungeon Maker.

Лучшая инди-игра:

Dorfromantik;

Inua;

Lost in Random.

Лучшая ролевая игра:

Elden Ring;

Encased;

Tales of Arise.

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Лучший симулятор:

Climber Sky is the Limit;

Farming Simulator 22.

Лучшая спортивная игра:

Climber Sky is the Limit;

FIFA 22;

Riders Republic.

Лучшая стратегическая игра:

Age of Empires IV;

Company of Heroes 3;

Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Лучшая сетевая игра:

Halo Infinite;

Riders Republic;

The Dark Pictures House of Ashes.

Лучшая поддерживаемая игра:

Apex Legends;

Black Desert Online;

Endzone — A World Apart Prosperity.

Самая оригинальная игра:

Dice Legacy;

Riders Republic;

tERRORbane.

Gamescom 2021 стартует в эту среду, 25 августа, в 21:00 по Москве. Мероприятие продлится два полных дня, ну а победителей в номинациях, скорее всего, мы узнаем в последний день выставки.