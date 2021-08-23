Если вас (по каким-то причинам) интересует возможность выхода стратегии Crusader Kings III на консолях, то следующая информация просто обязательна к ознакомлению. Упоминание консольных версий игры появилось на сайте тайваньского комитета по рейтингу игр.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Там же указывается, что проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One. Не совсем понятно, почему в списке нет PlayStation 4, ведь конкурент по поколению от Microsoft там присутствует.

Выходит, Crusader Kings III станет первой игрой серии, которая появится на приставках, раньше всё было доступно только пользователям PC. Самый удачный момент для анонса новых версий — грядущая gamescom. Выставка откроется 25 августа двухчасовым мероприятием ONL, трейлер которого можно посмотреть здесь.

реклама

Напомним, Crusader Kings III вышла на PC ещё прошлой осенью — 1 сентября 2020 года. В Steam у проекта имеется 93% рейтинга на основании более 39 тысяч отзывов.