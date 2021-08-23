Анонс консольных версий Crusader Kings III должен случиться в самое ближайшее время
Если вас (по каким-то причинам) интересует возможность выхода стратегии Crusader Kings III на консолях, то следующая информация просто обязательна к ознакомлению. Упоминание консольных версий игры появилось на сайте тайваньского комитета по рейтингу игр.
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Там же указывается, что проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One. Не совсем понятно, почему в списке нет PlayStation 4, ведь конкурент по поколению от Microsoft там присутствует.
Выходит, Crusader Kings III станет первой игрой серии, которая появится на приставках, раньше всё было доступно только пользователям PC. Самый удачный момент для анонса новых версий — грядущая gamescom. Выставка откроется 25 августа двухчасовым мероприятием ONL, трейлер которого можно посмотреть здесь.
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Напомним, Crusader Kings III вышла на PC ещё прошлой осенью — 1 сентября 2020 года. В Steam у проекта имеется 93% рейтинга на основании более 39 тысяч отзывов.
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