Пару дней назад в продажу поступила «режиссёрская версия» самурайского экшена Ghost of Tsushima. Ничто не предвещало беды, но многие пользователи, привыкшие к тому, что «режиссёрки» других игр обычно выпускаются бесплатно для обладателей оригинала, оказались настолько разочарованными ценовой политикой Sony, что ринулись на Metacritic и устроили проекту так называемый ревью-бомбинг.

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Одни игроки недовольны недостаточными, по их мнению, техническими и визуальными изменениями в Director’s Cut, которые оправдали бы дополнительный ценник, другие считают, что Sony завысила цену на включённое в состав режиссёрской версии дополнение «Остров Ики».

На текущий момент средневзвешенный пользовательский Metacritic-рейтинг Ghost of Tsushima Director’s Cut для PlayStation 5 составляет 6,3 балла из 10 возможных, а версии для PlayStation 4 — и вовсе 3,6 балла из 10 возможных.

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Собирается ли Metacritic бороться с последствиями ревью-бомбинга, пока не сообщается, но обычно подобные эксцессы оперативно устраняются.