Похоже, Capcom намекает на скорый анонс ремейка Resident Evil 4
Информация о подготовке в стенах Capcom обновлённой версии Resident Evil 4 всплывает в Сети слишком часто, чтобы это можно было назвать простыми совпадениями. Скорее всего, производство ремейка четвёртой номерной части франшизы находится как минимум на стадии прототипа, и несколько часов назад у этой версии появилось пусть и туманное, но всё же подтверждение.
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В официальном Twitter франшизы Resident Evil представители Capcom опубликовали многозначительное сообщение, состоящее из одной цифры и двух эпитетов: «4. Itchy. Tasty» («4. Зудящий. Вкусный»). Данные слова (не считая цифры 4) являются завершающими в одном из дневников в первой Resident Evil.
На текущий момент среди фанатов Resident Evil бытует мнение, что Capcom анонсирует новый проект в рамках gamescom 2021, которая пройдёт уже на этой неделе. Так это или нет, узнаем уже в эту среду, 25 августа, в 21:00 по московскому времени.
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