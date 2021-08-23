Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Браузер Edge получит дополнительные возможности по мониторингу и управлению вкладками

Режим чтения тоже улучшат.
+
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Разработчики браузера Edge продолжают его развивать, наделяя новыми функциями. Так, для Edge 94 тестируется несколько нововведений, а релиз новой редакции браузера должен состояться в самое ближайшее время. В обозревателе от Microsoft появится обновлённый интерфейс режима чтения и улучшенная функция «спящих» вкладок.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

«Спящие» вкладки позволяют высвобождать оперативную память пользователя, который в раках одной сессии просмотра долгое время не обращает внимание на некоторые страницы. в Edge 94 переводить открытые вкладки в «спящий» режим можно будет через 30 секунд бездействия, сейчас же для этого требуется 5 минут. Разумеется, менять интервал пользователь сможет в настройках сам.

Также для новой версии Edge тестируются специальные маркеры состояния вкладок. Они показывают статус открытых страниц и объём памяти, который можно сэкономить в случае их перевода в «спящий» режим.

реклама

Обновлённый режим чтения позволит пользователю менять ширину полотна с текстом в соответствии с собственными предпочтениями. Для Edge 94 также запланированы многочисленные правки по части интерфейса и улучшенная поддержка уведомлений для прогрессивных веб-приложений, но этих «фишек» нет пока даже в тестовых сборках.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft edge
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Браузер Edge получит дополнительные возможности по мониторингу и управлению вкладками
+
Call of Duty Vanguard: в конце августа на PS4 и PS5 пройдёт альфа-тестирование сетевого режима
+
Оперативники, монстры и карты в свежем геймплейном трейлере Rainbow Six Extraction
+
На церемонии открытия gamescom покажут более 30 игр — смотрим трейлер
1
«ВКонтакте» перезапускает раздел «Видео»: добавлена поддержка 4K и загрузка файла до 256 Гбайт
26
Глобальная стратегия Humankind возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе
3

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 23
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О бесплатных устройствах для майнинга криптовалюты Helium
13
Diablo ll Resurrected : впечатления от бета-теста
60
Установка Ice-Hammer IH-4500 на АМ4
51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
5
Разгон до 200 FPS за 0 секунд или самые эксклюзивные и дорогие A-Brand PC
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
Распродажа августа 2021: Windows 10 Pro за $6.25, скидки на MS Office и утилиты до 90%

Сейчас обсуждают

rebel-1
11:09
Ндааа. За чирик можно взять Рязань 1600 и 3100, а не вот это вот все.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
Эдгар Кот
11:09
Ну это понятно что если спросить у кого то из рф про сайт электроники в европе, то кроме КЮ никаких тут как будто и нету) но местным проще, не надо брать оверпрайс этот. Но в рф конечно не доставят с ...
В магазины РФ прибыла большая партия видеокарт NVIDIA – скидок нет, а цены продолжают расти
GoFrenDiy
11:08
Ну вот я потому эту статью и написал, чтобы народ понимал насколько может быть мутарным такое и не всегда получается, что открутил одно, прикрутил другое и оно собралось. Я согласен, пойти и купить но...
Установка Ice-Hammer IH-4500 на АМ4
nikolai3anv
11:07
Какую правду?ты о чем? О сказках своих? Ты иди во вконтактике рассказывай . И на Ютубе . Здесь люди опытные и знающие. И ситуацию многие знают не по рассказам и сказкам вконтактным. А лично. Так что с...
В магазины РФ прибыла большая партия видеокарт NVIDIA – скидок нет, а цены продолжают расти
Evgeniy Som
11:05
Боюсь тебе это уже не поможет у тебя прост отсутствуют мозги и ты просто тупорылый даун )))
Финансовый директор Coinbase рассказала о подготовке к криптозиме
ibulletproof
11:04
А еще есть усталость. И автоматом переключается когда выдохся персонаж. Туда и обратно соответственно.
Diablo ll Resurrected : впечатления от бета-теста
Evgeniy Som
11:01
Чего еще взять с дурачка, какой прогресс вообще возможен когда все равны и стремится к чему то нет ни желания не смысла. Конечно будут отдельные личности которые готовы за памятные часы вкалывать до п...
Финансовый директор Coinbase рассказала о подготовке к криптозиме
pOdOnOg
11:00
Смысл что-то шаманить с синькой, от неё профита ноль, только монетки получить в автомате разве что...
Глобальная модификация для Cyberpunk 2077, кардинально меняющая баланс в игре, уже доступна для скачивания
GoFrenDiy
10:59
онлайнтрейд в соседней деревне просто был, но реально есть и дешевле - кулера.ру, например. Я хоть и в 20 км от Москвы но переться туда за одним только креплением желания ни какого не было. В ветке по...
Установка Ice-Hammer IH-4500 на АМ4
SmaSheR
10:59
Какой нафиг ремейк?! Под новым графическим движком тут старая игровая механика 1 в 1, заявляю, как считавший в свое время фреймы на атаку и блок. Как старому фанату д2 мне зашло, только иногда как-то ...
Diablo ll Resurrected : впечатления от бета-теста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем