Разработчики браузера Edge продолжают его развивать, наделяя новыми функциями. Так, для Edge 94 тестируется несколько нововведений, а релиз новой редакции браузера должен состояться в самое ближайшее время. В обозревателе от Microsoft появится обновлённый интерфейс режима чтения и улучшенная функция «спящих» вкладок.

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«Спящие» вкладки позволяют высвобождать оперативную память пользователя, который в раках одной сессии просмотра долгое время не обращает внимание на некоторые страницы. в Edge 94 переводить открытые вкладки в «спящий» режим можно будет через 30 секунд бездействия, сейчас же для этого требуется 5 минут. Разумеется, менять интервал пользователь сможет в настройках сам.

Также для новой версии Edge тестируются специальные маркеры состояния вкладок. Они показывают статус открытых страниц и объём памяти, который можно сэкономить в случае их перевода в «спящий» режим.

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Обновлённый режим чтения позволит пользователю менять ширину полотна с текстом в соответствии с собственными предпочтениями. Для Edge 94 также запланированы многочисленные правки по части интерфейса и улучшенная поддержка уведомлений для прогрессивных веб-приложений, но этих «фишек» нет пока даже в тестовых сборках.