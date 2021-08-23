Браузер Edge получит дополнительные возможности по мониторингу и управлению вкладками
Разработчики браузера Edge продолжают его развивать, наделяя новыми функциями. Так, для Edge 94 тестируется несколько нововведений, а релиз новой редакции браузера должен состояться в самое ближайшее время. В обозревателе от Microsoft появится обновлённый интерфейс режима чтения и улучшенная функция «спящих» вкладок.
реклама
«Спящие» вкладки позволяют высвобождать оперативную память пользователя, который в раках одной сессии просмотра долгое время не обращает внимание на некоторые страницы. в Edge 94 переводить открытые вкладки в «спящий» режим можно будет через 30 секунд бездействия, сейчас же для этого требуется 5 минут. Разумеется, менять интервал пользователь сможет в настройках сам.
Также для новой версии Edge тестируются специальные маркеры состояния вкладок. Они показывают статус открытых страниц и объём памяти, который можно сэкономить в случае их перевода в «спящий» режим.
реклама
Обновлённый режим чтения позволит пользователю менять ширину полотна с текстом в соответствии с собственными предпочтениями. Для Edge 94 также запланированы многочисленные правки по части интерфейса и улучшенная поддержка уведомлений для прогрессивных веб-приложений, но этих «фишек» нет пока даже в тестовых сборках.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила