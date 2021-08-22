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Оперативники, монстры и карты в свежем геймплейном трейлере Rainbow Six Extraction

Всё очень интересно, конечно, но вторично.
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Несмотря на то, что релиз Rainbow Six Extraction было решено отложить аж до начала следующего года, Ubisoft не сбавляет темпов публикации дополнительных сведений об игре. Так, например, сегодня, когда никто этого не ждал, компания представила свежий трейлер игрового процесса «Эвакуации», где подробнее продемонстрировала оперативников, монстров, с которыми им предстоит встретиться, ну и поля боя, на которых и состоятся ожесточённые баталии.

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Как уточняют разработчики, на старте продаж в Rainbow Six Extraction будет представлено восемнадцать знакомых нам по «Осаде» оперативников — каждый со своими уникальными возможностями и экипировкой. Бойцам будут противостоять инопланетные создания тринадцати различных видов — от простеньких до максимально опасных для жизни всего отряда.

Сражения будут проходить на двенадцати картах, однако устроены они таким образом, что будут меняться от сражения к сражению, так что реиграбельность, по крайней мере, на первых порах, будет впечатляющая. А там и новый контент начнут подвозить.

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Отправиться в зону эвакуации можно будет уже в январе следующего года на всех актуальных платформах.

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