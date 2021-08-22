На церемонии открытия gamescom покажут более 30 игр — смотрим трейлер
Организаторы грядущей выставки gamescom, среди которых есть и небезызвестный Джефф Кили, опубликовали трейлер, посвящённый церемонии открытия мероприятия. Нам расскажут о более 30 видеоиграх, представив по ним новые подробности.
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Мы теперь точно знаем, что среди проектов выставки точно будут:
- Far Cry 6;
- Call of Duty: Vanguard;
- Death Stranding (режиссёрская версия);
- Psychonauts 2;
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;
- новая Saints Row;
- третья часть The Dark Pictures;
- и другие проекты.
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Напомним, церемония открытия gamescom должна состояться 25 августа в 21:00 МСК. За полчаса до начала также стартует специальное прешоу, на котором должно случиться несколько анонсов.
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