Организаторы грядущей выставки gamescom, среди которых есть и небезызвестный Джефф Кили, опубликовали трейлер, посвящённый церемонии открытия мероприятия. Нам расскажут о более 30 видеоиграх, представив по ним новые подробности.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Мы теперь точно знаем, что среди проектов выставки точно будут:

Far Cry 6;

Call of Duty: Vanguard;

Death Stranding (режиссёрская версия);

Psychonauts 2;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;

новая Saints Row;

третья часть The Dark Pictures;

и другие проекты.

реклама

Напомним, церемония открытия gamescom должна состояться 25 августа в 21:00 МСК. За полчаса до начала также стартует специальное прешоу, на котором должно случиться несколько анонсов.