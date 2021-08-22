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На церемонии открытия gamescom покажут более 30 игр — смотрим трейлер

Call of Duty: Vanguard там тоже будет.
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12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Организаторы грядущей выставки gamescom, среди которых есть и небезызвестный Джефф Кили, опубликовали трейлер, посвящённый церемонии открытия мероприятия. Нам расскажут о более 30 видеоиграх, представив по ним новые подробности.

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Мы теперь точно знаем, что среди проектов выставки точно будут:

  • Far Cry 6;
  • Call of Duty: Vanguard;
  • Death Stranding (режиссёрская версия);
  • Psychonauts 2;
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;
  • новая Saints Row;
  • третья часть The Dark Pictures;
  • и другие проекты.

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Напомним, церемония открытия gamescom должна состояться 25 августа в 21:00 МСК. За полчаса до начала также стартует специальное прешоу, на котором должно случиться несколько анонсов.

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Лента материалов раздела

На церемонии открытия gamescom покажут более 30 игр — смотрим трейлер
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