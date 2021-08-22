«ВКонтакте» перезапускает раздел «Видео»: добавлена поддержка 4K и загрузка файла до 256 Гбайт
Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» объявила о выходе масштабного обновления для раздела видео. Для этого сервиса были разработаны инструменты для трансляции на Smart TV, добавлена поддержка прямых эфиров в качестве вплоть до 4K и многое другое.
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Разработчики заявили, что собственная технология адаптивного стриминга с масштабируемой архитектурой полностью снимает ограничения на одновременное число зрителей, подключённых к одной трансляции. Она также обеспечивает просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.
Как известно, видеоролики высокого качества занимают больше места, поэтому раздел Видео «ВКонтакте» теперь поддерживает загрузку «тяжёлых» файлов размером до 256 Гбайт. В команде поддержки убеждены, что это откроет широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов, а также обладателей цифровых камер сверхвысокой чёткости.
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Разработчики также немало внимания уделили адаптивности стриминга. Так, в настройках видеоплеера появится 7 параметров качества вплоть до 1080p и 4K. По умолчанию в плеере включена функция автоматического выбора качества, её задача — адаптироваться под характеристики устройства и скорости соединения.
Ещё одно долгожданное нововведение — режим «картинка в картинке». Он, как понятно из названия, позволит, не прерывая просмотр видео или прямого эфира, продолжить навигацию в мобильном приложении «ВКонтакте» на iOS и Android или в других приложениях на смартфоне. Для этого видеоплеер можно свернуть в мини-окно — для этой функции реализована новая кнопка.
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Напомним, ранее «ВКонтакте» объявила, что разрешение 4К появится в групповых видеозвонках: пользователи смогут демонстрировать экран в сверхвысоком качестве. Функция уже доступна в приложении для iOS, а затем появится на остальных платформах.
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