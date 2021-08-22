Capcom продолжает совершенствовать Resident Evil Village. На днях компания объявила о том, что уже в грядущий вторник, 24 августа, применит к PC-версии своего проекта второе призванное улучшить производительность игры обновление. По перечню вносимых изменений оно совсем крошечное, но от этого не менее важное.

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Как сообщает Capcom, грядущее обновление исправит ошибку, из-за которой Resident Evil Village не запускалась на системах с определёнными процессорами. Также в обновлении будут внесены небольшие изменения работы некоторых графических процессов.

Напомним, в этом месяце Resident Evil Village уже получала оптимизационное обновление, в состав которого также входили изменения в работу технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).