PC-версия Resident Evil Village скоро получит второй патч с улучшением производительности
Capcom продолжает совершенствовать Resident Evil Village. На днях компания объявила о том, что уже в грядущий вторник, 24 августа, применит к PC-версии своего проекта второе призванное улучшить производительность игры обновление. По перечню вносимых изменений оно совсем крошечное, но от этого не менее важное.
реклама
Как сообщает Capcom, грядущее обновление исправит ошибку, из-за которой Resident Evil Village не запускалась на системах с определёнными процессорами. Также в обновлении будут внесены небольшие изменения работы некоторых графических процессов.
Напомним, в этом месяце Resident Evil Village уже получала оптимизационное обновление, в состав которого также входили изменения в работу технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила