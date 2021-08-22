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PC-версия Resident Evil Village скоро получит второй патч с улучшением производительности

«Скоро» в данном случае — это действительно скоро.
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Capcom продолжает совершенствовать Resident Evil Village. На днях компания объявила о том, что уже в грядущий вторник, 24 августа, применит к PC-версии своего проекта второе призванное улучшить производительность игры обновление. По перечню вносимых изменений оно совсем крошечное, но от этого не менее важное.

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Как сообщает Capcom, грядущее обновление исправит ошибку, из-за которой Resident Evil Village не запускалась на системах с определёнными процессорами. Также в обновлении будут внесены небольшие изменения работы некоторых графических процессов.

Напомним, в этом месяце Resident Evil Village уже получала оптимизационное обновление, в состав которого также входили изменения в работу технологии AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

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15:27
Хочу поиграть. Fallout 4 понравился. Нравится открытый мир, который бродишь, изучаешь... А Беседка молодцы, может чего путного свежие инициативные специалисты принесут в будущие игры.
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ego0550
15:27
Второй патч будет так же как и первый от емпресс или капком все же сами родят что-то?
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Релизнулась ХРюша только в октябре, реально на рынок попала в начале 2002-го, а Виста тормозила только у тех кто не умел её "готовить", у нормальных специалистов с прямыми руками она работала очень хо...
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Почти как пять лет я без винды. Альт Линукс перекрывает все потребности за глаза. В игры не играю, голова от них болит. :) И никаких проблем с вирусами, антивирусами, патчами, 100500 патчами, железом....
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Красносеря
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