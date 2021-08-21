Asobo Studio продолжает регулярно обновлять авиасим Microsoft Flight Simulator с той целью, чтобы в перспективе все локации Земли были воспроизведены в его игровом мире с потрясающей точностью. Очередное такое обновление — World Update 6 — должно было выйти со дня на день, но разработчики оповестили сообщество о том, что его запуск состоится позже запланированного, а именно — 7 сентября.

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Причина стандартная: авторы хотят удостовериться в том, что обновление соответствует высоким стандартам качества. В состав обновления войдут новые фотограмметрические материалы, позволяющие с огромной точностью воспроизвести города, новые карты высот, четыре воссозданных вручную аэропорта, около сотни достопримечательностей и новые лётные испытания.

Microsoft Flight Simulator вышла год назад, а в конце прошлого месяца получила важное обновление, значительно повышающее производительность в PC-версии авиасима. Несмотря на проблемы на старте, сегодня Microsoft Flight Simulator это уже полноценный работоспособный продукт, получивший массу восторженных отзывов как от критиков, так и от простых игроков.