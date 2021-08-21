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Вышла первая часть Mafia Titanic Mod — модификации-долгостроя для оригинальной Mafia

Проект создают 15 лет, это даже не смешно.
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Энтузиаст под ником MrRobville, за которым скрывается морской инженер и 3D-художник Робин Бонгаартс, выпустил Mafia Titanic Mod. Это модификация для оригинальной игры Mafia образца 2002-го года, которая находилась в разработке долгие 15 лет.

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После установки фанатского продукта в игре появится огромный лайнер «Титаник» (разумеется, тот самый), на котором Томми Анджело (главному герою) придётся сопровождать переправку дорого автомобиля через Атлантику. Что случится потом — догадаться несложно, но в первой части Mafia Titanic Mod мы этого не увидим. Крушение «Титаника» должно появиться в новых частях, но когда они выйдут — вопрос интересный.

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Зато игроки смогут заняться исследованием нескольких палуб корабля, посещать каюты и разные залы, оценить старания авторов в проработке мельчайших деталей. Робин Бонгаартс пояснил, что модификация является крупнейшим набором контента для Mafia, поэтому её разработка так затянулась. И нужно понимать, что это не коммерческий продукт, поэтому им занимались исключительно в свободное от других занятий время.

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Скачать Mafia Titanic Mod можно на сайте ModDB. Системные требования к модификации более чем щадящие — даже расписывать их нет смысла.

На том же сайте вы сможете найти подробную инструкцию по установке.

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