Вышла первая часть Mafia Titanic Mod — модификации-долгостроя для оригинальной Mafia
Энтузиаст под ником MrRobville, за которым скрывается морской инженер и 3D-художник Робин Бонгаартс, выпустил Mafia Titanic Mod. Это модификация для оригинальной игры Mafia образца 2002-го года, которая находилась в разработке долгие 15 лет.
реклама
После установки фанатского продукта в игре появится огромный лайнер «Титаник» (разумеется, тот самый), на котором Томми Анджело (главному герою) придётся сопровождать переправку дорого автомобиля через Атлантику. Что случится потом — догадаться несложно, но в первой части Mafia Titanic Mod мы этого не увидим. Крушение «Титаника» должно появиться в новых частях, но когда они выйдут — вопрос интересный.
реклама
Зато игроки смогут заняться исследованием нескольких палуб корабля, посещать каюты и разные залы, оценить старания авторов в проработке мельчайших деталей. Робин Бонгаартс пояснил, что модификация является крупнейшим набором контента для Mafia, поэтому её разработка так затянулась. И нужно понимать, что это не коммерческий продукт, поэтому им занимались исключительно в свободное от других занятий время.
реклама
Скачать Mafia Titanic Mod можно на сайте ModDB. Системные требования к модификации более чем щадящие — даже расписывать их нет смысла.
На том же сайте вы сможете найти подробную инструкцию по установке.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила