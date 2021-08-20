В свежем трейлере WRC 10 продемонстрировали богатейшие возможности кастомизации машин
Меньше двух недель остаётся до старта продаж раллийного симулятора WRC 10, и разработчики из KT Racing не придумали ничего лучше, как вечером в пятницу показать самое главное, что есть в любой гоночной игре — систему кастомизации, конечно!
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В нижеуказанном ролике нашему вниманию представлены практически безграничные возможности настройки внешнего вида своего раллийного автомобиля. На выбор доступны самые разные шаблоны, буквы, цифры и геометрические фигуры, из которых можно скомпоновать абсолютно уникальный внешний вид. Можно ли будет нарисовать какую-нибудь непристойность, за что потом схлопотать блокировку учётной записи, узнаем уже после релиза.
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А состоится он второго сентября на всех актуальных платформах.
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