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В свежем трейлере WRC 10 продемонстрировали богатейшие возможности кастомизации машин

Можно скомпоновать чуть ли не любой рисунок. Ждём 18+ раскраски и последующие баны?
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Меньше двух недель остаётся до старта продаж раллийного симулятора WRC 10, и разработчики из KT Racing не придумали ничего лучше, как вечером в пятницу показать самое главное, что есть в любой гоночной игре — систему кастомизации, конечно!

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В нижеуказанном ролике нашему вниманию представлены практически безграничные возможности настройки внешнего вида своего раллийного автомобиля. На выбор доступны самые разные шаблоны, буквы, цифры и геометрические фигуры, из которых можно скомпоновать абсолютно уникальный внешний вид. Можно ли будет нарисовать какую-нибудь непристойность, за что потом схлопотать блокировку учётной записи, узнаем уже после релиза.

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А состоится он второго сентября на всех актуальных платформах.

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Simon Crebbs
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Сам понял, что написал, фанатик 3060-12 ГБ? 30хх серия - эволюционное продолжение 20хх серии. Не что-то новое, а лишь развитие раннего, но что тебе объяснять простые вещи для тебя непостижимые, увы!
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I_N_J_E_C_T_O_R
21:08
Полагаю, в компетентности i2hard ни у кого сомнений нет? Судя по их тесту - в этой игре 2070S один-в-один как 3060. там тоже профиль ультра, 1080p. Хотя, порезали ее сильно, относительно 3060Ti, могли...
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BoeHa4aJIbHuK
21:08
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omoikane
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wwr222
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Это ты наглый врун.То ты "забываешь" разгон памяти скинуть(верю,что склероз),то в тему об очень средненькой плате приплетаешь солидный Асус.Привыкли жонглировать фактами.Можешь не отвечать,противно по...
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x.7
21:01
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Михаил
20:54
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tarick
20:53
в том что школота не может новую видяху купить и табуреты прожигает реактивной струей.
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