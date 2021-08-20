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Анонсирован ExeKiller — крайне амбициозный и нелинейный боевик про охотника за головами в декорациях ретрофутуристического вестерна

Дожил бы он до релиза…
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Разработчики из Paradark Studio анонсировали свой дебютный проект, который получил название ExeKiller. Речь идёт о ретро-футуристическом экшене от первого лица, действие которого происходит декорациях постапокалипсиса с хорошо заметной «щепоткой» вестерна. По случаю анонса девелоперы опубликовали красочный трейлер и несколько скриншотов.

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Итак, в центре сюжета ExeKiller — некая огненная катастрофа, которая уничтожила большую часть мира и стала причиной смерти огромного количества людей. Выжила только треть, и оставшимся людям приходится бороться за выживание. Что до ExeKiller — то так тут зовут главного героя (будем звать его Эксекиллер), он опытный охотник за головами со всеми вытекающими последствиями (во всех смыслах, простите за каламбур).

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Сотрудники Paradark Studio обещают, что в игре нас ждёт большой открытый мир, меняющееся окружение, продуманная и глубокая механика охоты на преступников и возможность изменить здешний мир с помощью своих решений.

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Всё действо в ExeKiller происходит в альтернативном Нью-Йорке образца 1998-го года. Игроку нужно будет не только охотиться за преступниками, но и собирать биочипы, которые содержат информацию о своих владельцах и позволяют управлять ими.

Для ExeKiller также заявлены: система динамической погоды, смена времени суток, радиоактивные солнечные бури другие элементы случайности, которые должны будут сделать каждого прохождение игрока уникальным. Как правило, такие «проекты мечты» в задуманном варианте до релиза не доживают: либо издатель безжалостно вырезает все избыточные механики, либо проект закрывается. Исключений практически не бывает.

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ExeKiller точно выйдет в Steam, ведь там у него появилась собственная страничка. Сроков релиза и набора других платформ мы не знаем.

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