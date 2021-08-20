Вчера вечером состоялся официальный анонс Call of Duty Vanguard. Были обнародованы самые основные подробности вроде сеттинга и общей цели при производстве проекта, но до публикаций игрового процесса, не говоря уже о демонстрации отрывков из одиночной кампании, ещё нужно дожить.

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Тем не менее, некоторые сведения всё же потихоньку всплывают в Сети — так, согласно просочившейся информации, объём установки Call of Duty Vanguard будет варьироваться от 75 до 270 Гбайт. Хотя в утечке данного уточнения нет, но рискнём предположить, что занимаемый игрой объём на накопителе будет зависеть от выбранных при установке опций — видимо, одиночную кампанию, сетевой режим, зомби-режим и королевскую битву Warzone разрешат устанавливать независимо друг от друга: кому что интересно.

Данное известие не является сюрпризом: игры Call of Duty уже не первый год «славятся» своей «прожорливостью», так что фанатам франшизы следует устанавливать в свои игровые устройства как минимум терабайтный SSD.